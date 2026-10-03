Военные объекты в Сане подверглись авиаударам Серия авиаударов нанесена по военным объектам в столице Йемена Сане

Москва3 окт Вести.Зафиксирована серия мощных авиаударов по объектам движения "Ансар Аллах" (хуситов) в столице Йемена Сане. Под удар попали стратегически важные лагеря Аль-Хафа и Ан-Нахдайн, а также позиции в районе горы Аттан на юго-запада города, сообщает РИА Новости.

Очевидцы сообщили как минимум о шести-семи взрывах в этих районах. Над горными массивами Ан-Нахдайн и Джебель-Аттан поднялись густые столбы дыма. По сообщениям местных источников, атака поразила склады вооружения хуситов и места проведения их военных совещаний.

Данная операция прошла на фоне резкого обострения гражданской войны в Йемене. Международно признанное правительство Йемена и поддерживающая его Саудовская Аравия активизировали удары в ответ на недавние атаки хуситов беспилотниками по саудовским объектам (включая электростанцию в Медине).

Интенсивные боевые действия также продолжаются в провинциях Таиз, Мариб и на западном побережье страны. Подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" назвал произошедшее в Сане "саудовской агрессией". Из-за вспыхнувшего с новой силой конфликта, по данным ООН, свои дома были вынуждены покинуть уже более 120 тысяч человек

Ранее сообщалось, что США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов.