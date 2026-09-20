Хуситы: Садовская Аравия бьет по мирному населению и гражданским объектам Хусита обвинили Саудовскую Аравию в нанесении ударов по мирному населению

Москва20 сен Вести.Мирное население и гражданская инфраструктура Йемена пострадали от многочисленных авиаударов Саудовской Аравии, сообщает правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале.

От авиаударов Саудовской Аравии по Йемену пострадало мирное население, есть погибшие и раненые, а также разрушены объекты гражданской инфраструктуры отмечает "Ансар Алла"

За несколько недель Саудовская Аравия нанесла по северным и центральным районам Йемена 732 удара с помощью истребителей F-15 и Typhoon, взлетавших с авиабаз "Хамис Мушейт" и "Таиф", заявили хуситы.

Между тем сами хуситы нанесли ракетные удары по стратегически важным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на удары по Йемену.