СМИ сообщили о неготовности США помогать Эр-Рияду в операции против хуситов Axios: США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов

Москва3 окт Вести.Саудовская Аравия и правительство Йемена планируют провести "крупное наступление" на позиции мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). США в этом участвовать пока не готовы, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, военный план разрабатывался Саудовской Аравией в течение нескольких недель и уже утвержден правительством страны. За последние несколько недель Вашингтон уже второй раз отклонил просьбу Эр-Рияда присоединиться к этой операции, в рамках которой предполагается ударить по хуситам с воздуха.

[США] пока не собираются предпринимать активных действий заявил представитель Штатов

Другой источник отметил, что США помогают Саудовской Аравии во всем, кроме прямого участия в конфликте. В основном речь идет о предоставлении разведданных. При этом "ситуация может измениться", если при проведении операции возникнут трудности.

Авторы статьи также сообщают, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп "был близок" к тому, чтобы отдать приказ о бомбардировке позиций хуситов. Однако американский лидер "решил повременить".