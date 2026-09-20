США призвали своих граждан на Ближнем Востоке к осторожности

США призвали граждан на Ближнем Востоке к осторожности из-за ситуации с Йеменом США призвали своих граждан на Ближнем Востоке к осторожности

Москва20 сен Вести.В связи с нарастающей напряженностью между Йеменом и Саудовской Аравией США призвали соотечественников на Ближнем Востоке соблюдать осторожность.

Об этом сообщается в распространенных американскими посольствами в регионе заявлениях.

Американским гражданам, находящимся в настоящее время на Ближнем Востоке, следует проявлять повышенную бдительность и учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и перебоев в поездках говорится в публикации посольства США в Ливане

Уточняется, что предупреждение было разослано на фоне риска обострения конфликта между правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) и Саудовской Аравией.

Подобные заявления также были распространены американскими представительствами в ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Иордании, Катаре, Ираке, Палестине, Омане, Саудовской Аравии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия обратилась к Великобритании с запросом о предоставлении военной и дипломатической помощи для защиты своей нефтяной инфраструктуры от атак йеменских хуситов из движения "Ансар Алла".

До этого Эр-Рияд обратился с просьбой к США предоставить прикрытие с воздуха и нанести удары по объектам хуситов в Йемене. Однако, по данным Financial Times, Вашингтон отказался сделать это, поскольку американская сторона на данный момент сфокусирована на противостоянии с Ираном.