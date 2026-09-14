Москва14 сен Вести.Йеменские хуситы (движение "Ансар Алла") пытаются занять более солидную нишу во внутриполитическом плане на фоне гражданской войны в стране. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

В Йемене продолжается, можно сказать, гражданская война, и хуситы путем выхода на региональный и международный уровень пытаются тоже завоевать более солидную нишу во внутриполитическом плане… К сожалению, приходится констатировать, что региональные, и международные, и внутриполитические аспекты сейчас пересекаются в негативном плане. Потому что проблемный потенциал каждого из этих направлений подпитывает другой отметил эксперт

В Йемене хуситы заняли все западное побережье страны и острова в Красном море. Таким образом под их контроль перешел Баб-эль-Мандебский пролив. На фоне блокировки Ормуза он стал второй ключевой артерией отгрузки углеводородов из этого региона. Теперь саудовским танкерам путь через артерию закрыт.