Эксперт оценил вероятность участия Европы в решении ситуации вокруг Йемена Профессор Бакланов: Европа вынуждена что-то делать с ситуацией вокруг Йемена

Москва14 сен Вести.Если напряженность вокруг Йемена и Баб-эль-Мандебского пролива будет нарастать, европейцы вынуждены будут что-то делать для урегулирования ситуации. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Если брать в целом, то, что мы очертили как проблемную такую зону – Баб-эль-Мандеб, Ормузский пролив, Красное море – это где-то 21% поставок энергоносителей. Большая часть которых, конечно, идет в Азию и Европу. Поэтому делать что-то придется. Если это будет продолжаться и разрастаться, европейцы тоже вынуждены будут что-то делать. Они до этого прорабатывали планы, сейчас они приостановились, наверное, возобновятся. Планы не наземной операции, а попыток организации совместных военно-морских сил считает Бакланов

По его словам, проведение наземной операции в Йемене приведет к очень тяжелым последствиям для тех, кто будет ее организовывать, из-за сложного горного рельефа местности.

Ранее агентство Reuters написало, что хуситы захватили остров Перим и установили полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Подчеркивалось, что они также контролируют стратегически важный прибрежный город Дубаб.

Ранее телеканал CNN передал, что Соединенные Штаты направили более 100 военных советников в Саудовскую Аравию для оказания помощи в военной кампании против хуситов.