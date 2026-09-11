Хуситы взяли остров Перим и установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом

Хуситы установили полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом Хуситы взяли остров Перим и установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом

Москва11 сен Вести.Движение "Ансар Алла" (хуситы) захватило остров Перим, установив тем самым полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, по информации журналистов, хуситы теперь контролируют стратегически важный прибрежный город Дубаб на входе в Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее стал известно, что хуситы в ходе боев с правительственной армией Йемена установили контроль над городом Моха, а также несколькими островами в Красном море.

11 сентября президент США Дональд Трамп отказал в просьбе наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману нанести ракетный удар по хуситам, поскольку США пока не планируют напрямую вмешиваться в эту ситуацию.