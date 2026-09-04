Власти Йемена пообещали не допустить контроля хуситов над Баб-эль-Мандебом

Йеменские власти не позволят Ирану контролировать Баб-эль-Мандеб Власти Йемена пообещали не допустить контроля хуситов над Баб-эль-Мандебом

Москва4 сен Вести.Йеменские власти не позволят Ирану и связанному с ним движению "Ансар Аллах" установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Об этом заявил председатель президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими.

Он предупредил, что попытка вооруженных формирований хуситов приблизиться к стратегически важному проливу обернется для них серьезными потерями, передает телеканал Al Hadath.

Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из ключевых маршрутов мирового судоходства.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы рассматривают возможность введения платы для коммерческих судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив.