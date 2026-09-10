Движение "Ансар Алла" взяло под контроль город и несколько островов

Хуситы взяли под контроль йеменский город Моха Движение "Ансар Алла" взяло под контроль город и несколько островов

Москва10 сен Вести.Движение "Ансар Алла" (хуситы) в ходе боев с правительственной армией Йемена взяло под контроль город Моха, а также несколько островов в Красном море. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на политбюро движения.

Город Моха был полностью взят под контроль нашими силами, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море отметили хуситы

Ранее представитель "Ансар Алла" Мухаммед Абдель Салям заявил, что международная торговля через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив остается стабильной и безопасной. Военные операции, которые проводятся в прибрежных районах, имеют ограниченный и оборонительный характер.

Между тем власти Йемена объявили, что не дадут Ирану и хуситам установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.