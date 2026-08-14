Хуситы ударили по йеменскому порту Моха ракетами и беспилотниками

Хуситы атаковали дронами и ракетами порт Моха в Йемене Хуситы ударили по йеменскому порту Моха ракетами и беспилотниками

Москва14 авг Вести.Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" атаковали ракетами и дронами порт Моха на западном побережье Йемена, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Представители движения атаковали район Вахджа в Мохе на катерах. В ходе атаки, по утверждению собеседников канала, были убиты 8 хуситов.

Хуситы запустили 44 беспилотника в направлении порта Моха и гражданских объектов на западном побережье… Эскалация не ограничилась атаками с использованием беспилотников и катеров: хуситы вновь подвергли порт Моха обстрелу баллистическими ракетами говорится в публикации

Ранее движение "Ансар Аллах" атаковало нефтеперерабатывающий завод саудовской госкомпании Saudi Aramco в Джизане.