Москва12 сенВести.Москва обеспокоена ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, обстановка в районе Персидского залива чревата эскалацией.
Мы обеспокоены, потому что ситуация продолжает дестабилизироваться в районе Персидского залива. Это все чревато эскалацией. И похоже, что ситуация далеко не под контролемсказал Песков
Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о захвате города Моха, ранее контролируемого правительственными силами Йемена.
Также под их контроль перешли остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море.