Кремль обеспокоен ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе Песков: Кремль обеспокоен ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе

Москва12 сен Вести.Москва обеспокоена ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обстановка в районе Персидского залива чревата эскалацией.

Мы обеспокоены, потому что ситуация продолжает дестабилизироваться в районе Персидского залива. Это все чревато эскалацией. И похоже, что ситуация далеко не под контролем сказал Песков

Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о захвате города Моха, ранее контролируемого правительственными силами Йемена.

Также под их контроль перешли остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море.