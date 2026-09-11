Москва11 сен Вести.Россия обеспокоена резким обострением военно-политической обстановки в Йемене, заявил МИД РФ на официальном сайте.

11 сентября замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко принял посла Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммеда Ас-Садхана по его просьбе. Темой беседы стала обстановка в Йемене.

С российской стороны выражена обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в этой стране, в результате которой обстрелам подверглись объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, расположенные в юго-западных провинциях Саудовской Аравии говорится в сообщении МИД РФ

Стороны сошлись на необходимости как можно скорее прекратить боевые действия в Йемене и поддержать дипломатические усилия по организации диалога между участниками конфликта под эгидой ООН.

Кроме того, отмечена необходимость обеспечения свободы и безопасности международного судоходства, в том числе в приграничных с Йеменом морских акваториях подытожили российские дипломаты

Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о захвате города Моха, ранее контролируемого правительственными силами Йемена.

Также под их контроль перешли остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море.

По информации агентства Reuters, успехи хуситов привели к установлению ими полного контроля над Баб-эль-Мандебским проливом.