Москва11 сен Вести.Взятие движением "Ансар Алла" (хуситы) Баб-эль-Мандебского пролива под полный контроль выводит их на новый уровень, приравнивая к тем сторонам, которые существенно влияют на развитие кризиса, вызванного блокадой морских путей, имеющих жизненно важное значение для снабжения энергоносителями остального мира. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки ВШЭ Андрей Бакланов.

По его словам, пролив является уязвимой точкой, однако до настоящего времени разговоры о контроле над ним были лишь гипотетическими.

Теперь это все стало живой действительностью. Это очень серьезное изменение стратегической обстановки, потому что это выводит хуситов в ранг сторон, которые существенно влияют на развитие кризиса вокруг морских путей, вокруг коммуникаций, имеющих жизненно важное значение для снабжения энергоносителями значительной части земного шара объяснил Бакланов

Ранее сообщалось, что хуситы захватили остров Перим, установив тем самым полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Кроме того, по информации журналистов, движение "Ансар Алла" контролирует стратегически важный прибрежный город Дубаб на входе в пролив.