Москва14 сен Вести.Эксперты по всему миру вновь обсуждают идею взимания платы за проход по водным артериям на фоне очередного обострения ближневосточного конфликта. Об этом рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, на Ближнем Востоке параллельно происходят два процесса – наращивание военных действий и попытки организовать переговорный процесс. Кроме того, возобновилось обсуждение идеи, возникшей в 1956 году в контексте национализации Суэцкого канала.

Например, маячит такая проблема, как, может быть, вернуться к идее далекого 1956 года, что за проходы по морским магистралям надо брать деньги каким-то международным или другим инстанциям… Такое впечатление, что это начало достаточно крупного процесса, который будет в более широком плане… Если действительно встанет вопрос о том, что брать [плату] надо, тогда, естественно, на всех географических направлениях. Поэтому в этом интрига очень крупная отметил Бакланов

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о захвате города Моха, ранее контролируемого правительственными силами Йемена.

Также под их контроль перешли остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море.