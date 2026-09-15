Саудовская Аравия ищет защиты у Британии после отказа США воевать с хуситами

Саудовская Аравия попросила у Британии военную помощь из-за атак хуситов Саудовская Аравия ищет защиты у Британии после отказа США воевать с хуситами

Москва15 сен Вести.Саудовская Аравия обратилась к Великобритании с запросом о предоставлении военной и дипломатической помощи для защиты своей нефтяной инфраструктуры от атак йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Британская сторона выразила готовность оказать содействие Эр-Рияду и уже командировала в королевство группу военных советников. В Лондоне всерьез опасаются, что эскалация конфликта и возможный перехват контроля над Баб-эль-Мандебским проливом хуситами нанесут катастрофический удар по глобальному судоходству и мировой экономике.

Ранее стало известно, что США ответили отказом на просьбу Эр-Рияда предоставить прикрытие с воздуха и нанести удары по объектам хуситов в Йемене.

Как пишет газета Financial Times, президент Дональд Трамп принял такое решение из-за того, что американская сторона сфокусирована на противостоянии с Ираном. При этом в Белом доме заявили о поддержании постоянных контактов с саудовскими властями по вопросам безопасности.