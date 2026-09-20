Посольства США на Ближнем Востоке предупредили граждан о возможной угрозе Посольства США предупредили граждан о возможной эскалации на Ближнем Востоке

Москва20 сен Вести.Дипломатические миссии США на Ближнем Востоке – в Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах региона – выпустили предупреждения для американских граждан о возможной "непредвиденной эскалации".

В уведомлениях говорится, что из-за напряженности на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной. Находящимся в регионе американцам рекомендовали проявлять повышенную бдительность и быть готовыми к отмене рейсов, закрытию воздушного пространства и другим сбоям с в транспортном сообщении.

Американские посольства связали угрозу безопасности с обострившимся конфликтом йеменских хуситов из движения "Ансар Алла", которых поддерживает Иран, и Саудовской Аравии.

Уведомления опубликованы на следующий день после взрывов в Эр-Рияде, сообщалось о серии взрывов в северо-восточной части столицы Саудовской Аравии. Хуситы заявили о ракетном обстреле города. Военные Саудовской Аравии проинформировали о перехвате баллистики.