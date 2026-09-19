Столб дыма виден у главного аэропорта Эр-Рияда после звуков взрывов AFP: у аэропорта Эр-Рияда виден большой столб дыма после взрывов

Москва19 сен Вести.Большой столб дыма виден у главного аэропорта Эр-Рияда в субботу днем после звуков взрывов, горит топливный резервуар, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на агентство AFP.

Отмечается, что ранее Саудовская Аравия предупреждала об угрозе в районе Эр-Рияда из-за эскалации атак йеменских хуситов.

Двое жителей саудовской столицы заявили, что видели черный дым и пламя, вырывающиеся из района недалеко от международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, в то время как другие жители города сообщили, что слышали взрывы говорится в сообщении

По данным корреспондента AFP, горит топливный резервуар компании Aramco. В аэропорту Эр-Рияда наблюдаются серьезные задержки и отмены рейсов.

Несколько дней назад представитель хуситов сообщал об ударе ракетами и БПЛА по Саудовской Аравии. Саудовская Аравия обратилась к Великобритании с запросом о предоставлении военной и дипломатической помощи для защиты своей нефтяной инфраструктуры