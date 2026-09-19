Взрывы прогремели в Эр-Рияде, столб дыма пошел со стороны аэропорта Взрывы слышны в столице Саудовской Аравии, столб дыма идет со стороны аэропорта

Москва19 сен Вести.Серия взрывов прогремела в северо-восточной части столицы Саудовской Аравии после предупреждения о воздушной угрозе, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно его данным, столб дыма поднялся со стороны международного аэропорта имени Короля Халеда, который находится в 35 км к северу от Эр-Рияда.

Агентство Reuters также передало сообщения очевидцев о появлении столба дыма.

По информации местных телеканалов, взрывы раздались в провинции Эр-Рияд в первый раз с начала противостояния с хуситами в середине июля​​​.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами длится с 2015 года, когда Эр-Рияд возглавил арабскую коалицию для восстановления власти свергнутого шиитским движением "Ансар Аллах" правительства Йемена. Для саудитов это фактически прокси-война с Ираном, который, по утверждениям западных спецслужб, вооружает и финансирует хуситов. За годы противостояния хуситы неоднократно наносили удары по саудовским территориям и нефтяным объектам, один из самых серьезных — атака на предприятия Saudi Aramco в 2019 году, временно выведшая из строя половину нефтедобычи королевства.

В 2022 году при посредничестве ООН стороны договорились о перемирии, а год спустя Эр-Рияд и Тегеран восстановили дипломатические отношения при посредничестве Китая, но полноценного мирного соглашения так и не подписали. В июле 2026 года стороны вновь начали обмениваться ударами.

Хуситы наносят удары по Саудовской Аравии в стремлении вынудить Эр-Рияд прекратить военную операцию против них, снять блокаду подконтрольных им районов Йемена и вывести войска коалиции. Параллельно с этим они атакуют суда и портовую инфраструктуру в Красном море через Баб-эль-Мандебский пролив, одну из ключевых артерий мировой торговли нефтью.

Саудовская Аравия, в свою очередь, считает, что действует в поддержку признанного ООН правительства Йемена и стремится обезопасить свои южные границы и нефтяную инфраструктуру, а также сохранить свободу судоходства через тот же пролив.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Саудовской Аравии обратились к Великобритании с запросом о предоставлении военной и дипломатической помощи для защиты своей нефтяной инфраструктуры от атак йеменских хуситов. Издание Corriere della Sera тем временем написало, что Италия готова направить до четырех кораблей в Баб-эль-Мандебский пролив для обеспечения безопасности судоходства.