Москва11 сен Вести.Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода East-West, связывающего восток и запад страны, на фоне атак беспилотников. Об этом сообщило государственное агентство новостей SPA.

Поводом для решения стали атаки БПЛА 10 сентября по нефтепроводу в окрестностях Эр-Рияда и Медины.

В целях предосторожности работа нефтепровода была приостановлена. В результате атак несколько человек получили ранения, пострадавшим была оказана медицинская помощь говорится в сообщении

Ранее посол Саудовской Аравии Сами Мухаммеда Ас-Садхан обсудил с замминистра иностранных дел РФ Георгием Борисенко обострение военно-политической обстановки в Йемене. Российская сторона выразила обеспокоенность деградацией обстановки в стране, из-за которой инфраструктура Саудовской Аравии подверглась атакам.

До этого йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о взятии под контроль города Моха после столкновения с правительственными войсками Йемена.

Также хуситы захватили остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море.

По информации агентства Reuters, на фоне этих успехов хуситы теперь полностью контролируют Баб-эль-Мандебский пролив.