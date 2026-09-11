Москва11 сенВести.Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода East-West, связывающего восток и запад страны, на фоне атак беспилотников. Об этом сообщило государственное агентство новостей SPA.
Поводом для решения стали атаки БПЛА 10 сентября по нефтепроводу в окрестностях Эр-Рияда и Медины.
В целях предосторожности работа нефтепровода была приостановлена. В результате атак несколько человек получили ранения, пострадавшим была оказана медицинская помощьговорится в сообщении
Ранее посол Саудовской Аравии Сами Мухаммеда Ас-Садхан обсудил с замминистра иностранных дел РФ Георгием Борисенко обострение военно-политической обстановки в Йемене. Российская сторона выразила обеспокоенность деградацией обстановки в стране, из-за которой инфраструктура Саудовской Аравии подверглась атакам.
До этого йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о взятии под контроль города Моха после столкновения с правительственными войсками Йемена.
Также хуситы захватили остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море.
По информации агентства Reuters, на фоне этих успехов хуситы теперь полностью контролируют Баб-эль-Мандебский пролив.