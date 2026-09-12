В Ираке уволили военачальника после атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии

В Ираке уволили военачальника из-за атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии В Ираке уволили военачальника после атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии

Москва12 сен Вести.Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди поручил уволить командующего оперативным штабом в Майсане после того, как из этой провинции нанесли удар дронами по нефтепроводу в Саудовской Аравии, сообщает агентство INA.

Премьер-министр распорядился также расследовать действия оперативного командования в Майсане.

Премьер-министр приказал уволить командующего оперативным командованием Майсана после отмечает INA

Государственное агентство SPA передало, что Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода "Восток - Запад".

В МИД Саудовской Аравии заявили, что объект атакован беспилотниками, запущенными из Ирака.