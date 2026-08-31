IRIB: аэропорт Джидды в Саудовской Аравии приостановил свою работу IRIB: аэропорт города Джидда в Саудовской Аравии приостановил работу

Москва31 авг Вести.Аэропорт города Джидда в Саудовской Аравии приостановил свою работу на фоне атак на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Операции аэропорта Джидды были приостановлены говорится в публикации

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил о том, что США нанесли удар по двум пусковым установкам Ирана на острове Ларак, который находится в Ормузском проливе.

Позднее телеканал Press TV сообщил о новых взрывах, прозвучавших на иранском острове Ларак. Как отмечается, в результате американской атаки несколько человек погибли и получили ранения. Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, пообещал ответить США на эти атаки.

Иранские силы выпустили ракеты в направлении баз Соединенных Штатов, расположенных в Западной Азии, а также в направлении судов США в Ормузском проливе. Кроме того, Тегеран атаковал позиции американских вооруженных сил в Иордании.