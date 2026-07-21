Работа аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане приостановлена из-за атак на город

Аэропорт столицы Иракского Курдистана приостановил работу из-за серии атак Работа аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане приостановлена из-за атак на город

Москва21 июл Вести.Международный аэропорт города Эрбиль в Иракском Курдистане во вторник временно приостановил работу из-за ситуации с безопасностью, сообщает иракское информагентство INA со ссылкой на директора авиаузла Ахмеда Хошьяра.

Рейсы в аэропорт Эрбиля и из него временно приостановлены из-за серии атак на город Эрбиль и его воздушное пространство отметил директор аэропорта

По его словам, рейсы возобновятся после стабилизации ситуации с безопасностью.

Несколько дней назад Иран нанес удары по американским базам и группировкам курдов в Ираке.