Италия направит корабли в Баб-эль-Мандебский пролив Corriere della Sera: Италия направит до 4 кораблей в Баб-эль-Мандебский пролив

Москва19 сен Вести.Италия готова направить до четырех кораблей, включая фрегаты, в Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море для обеспечения безопасности судоходства. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Италия готова направить до четырех военных кораблей в пролив Красного моря, который йеменские повстанцы могут перекрыть говорится в публикации

Авторы статьи ссылаются на данные правительства страны, которое оценило, что четыре фрегата или аналогичных корабля — это минимум, необходимый для обеспечения безопасности 20-километрового участка Красного моря.

Также сообщается, что Италия готова действовать самостоятельно, если не найдутся другие крупные участники обновленной европейской миссии Aspides. Республика намерена предоставить собственные корабли для обеспечения судоходства, в том числе судов других стран Европы. В то же время Рим рассчитывает, что другие государства ЕС разделят с ним эту статью расходов.