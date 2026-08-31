В Европарламенте обсуждается более жесткий подход к борьбе с "теневым флотом" Картхайзер: в ЕП хотят создать военно-морскую миссию по задержанию судов

Москва31 авг Вести.Евросоюз (ЕС) допускает возможность создания специальной военно-морской миссии для задержания подсанкционных судов в Балтийском и Северном морях. Об этом заявил в беседе с "Известиями" депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.

По его словам, ЕС намерен применить более жесткий подход к борьбе с так называемым "теневым флотом".

Это может включать такие меры, как запрос предварительного разрешения от третьих государств на контроль их судов и, при необходимости, принятие мер против них. Рассматривается вопрос о создании специальной военно-морской миссии союза. В таком случае для ЕС, по очевидным географическим причинам, было бы проще всего сосредоточиться на Балтийском и Северном морях сказал евродепутат

Картхайзер напомнил, что санкции ЕС не утверждены Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Поэтому для многих стран принудительные меры ЕС против третьих сторон могут показаться незаконными или недостаточно обоснованными с точки зрения международного права.

Военно-морские силы ЕС сравнительно ограничены, а их географический охват также скромен. Если ЕС начнет навязывать нежелательный контроль третьим странам в Балтийском или Северном морях, они могут предпринять ответные меры, например, в Тихом или Индийском океанах уточнил Картхайзер

Евродепутат подчеркнул, что лица, принимающие решения в ЕС, должны хорошо осознавать то, на какие риски они идут.

Ранее директор Первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что задержание странами ЕС судов так называемого "теневого флота" не только может привести к росту цен на нефть, но и иметь негативные последствия для самих европейских государств. Студенников указал, что эпизоды с задержанием судов, которые Париж и его союзники причислили к российскому "теневому флоту", являются пиратством и разбоем, поскольку они нарушают свободу мировой торговли и "создают нежелательные прецеденты".