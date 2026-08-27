Греческая партия пойдет в суд из-за мер ЕС против танкеров, якобы связанных с РФ

Партия из Греции обратится в суды из-за мер ЕС против "теневого флота" РФ Греческая партия пойдет в суд из-за мер ЕС против танкеров, якобы связанных с РФ

Москва27 авг Вести.В парламентской партии Греции "Греческое решение" заявили о намерении обратиться в судебные инстанции страны и Европы из-за возможного использования миссии ЕС IRINI для задержания судов и танкеров, которые Брюссель считает связанными с Россией. Об этом заявил газете "Известия" лидер партии Кириакос Велопулос.

По его словам, также планируется поднять этот вопрос в парламенте Греции и Европарламенте. По мнению Велопулоса, подобные "безрассудные инициативы рискуют усилить напряженность и поставить под угрозу безопасность мореплавания и законные коммерческие интересы Греции и других государств - членов ЕС".

По словам депутата Европарламента Фернана Картхайзера, отсутствие четких критериев определения подозрительных судов грозит осложнением отношений ЕС не только с Россией, но и с третьими странами.

Любое действие против российского судна может быстро перерасти в серьезный международный кризис сказал он изданию

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил ИС "Вести", что понятие "теневой флот" – изобретение Евросоюза, оно не значится ни в одном документе.