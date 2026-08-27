Москва27 авгВести.В парламентской партии Греции "Греческое решение" заявили о намерении обратиться в судебные инстанции страны и Европы из-за возможного использования миссии ЕС IRINI для задержания судов и танкеров, которые Брюссель считает связанными с Россией. Об этом заявил газете "Известия" лидер партии Кириакос Велопулос.
По его словам, также планируется поднять этот вопрос в парламенте Греции и Европарламенте. По мнению Велопулоса, подобные "безрассудные инициативы рискуют усилить напряженность и поставить под угрозу безопасность мореплавания и законные коммерческие интересы Греции и других государств - членов ЕС".
По словам депутата Европарламента Фернана Картхайзера, отсутствие четких критериев определения подозрительных судов грозит осложнением отношений ЕС не только с Россией, но и с третьими странами.
Любое действие против российского судна может быстро перерасти в серьезный международный кризиссказал он изданию
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил ИС "Вести", что понятие "теневой флот" – изобретение Евросоюза, оно не значится ни в одном документе.