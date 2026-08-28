Ударит бумерангом: МИД РФ предупредил ЕС о последствиях задержания танкеров МИД РФ: задержание танкеров странами ЕС может ударить по ним бумерангом

Москва28 авг Вести.Задержание странами Евросоюза (ЕС) судов так называемого "теневого флота" не только ведет к росту цен на нефть, но также может иметь негативные последствия для самих европейских государств.

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

Он отметил, что инциденты с задержанием судов, которые Париж и его союзники причислили к российскому "теневому флоту", являются пиратством и разбоем, так как нарушают свободу мировой торговли и "создают нежелательные прецеденты".

Незаконные действия Франции и других европейских стран… могут бумерангом ударить по ним самим, особенно если принять во внимание, сколько судов под действительно фальшивыми флагами перевозят нефть и другие товары в интересах самих европейцев сказал Студенников

Дипломат обратил внимание, что ЕС манипулирует международным правом. По словам главы профильного департамента МИД, "само понятие "теневого флота" является вымышленным, оно отсутствует в морском праве".

Студенников пояснил, что существующие нормы позволяют кораблям останавливать и досматривать иностранные суда в открытом море только в строго определенных случаях.

Возможность принудительного изменения маршрута судна, высадки десанта и его конвоирования из открытого моря в порт государства военного корабля вообще не предусмотрена подчеркнул дипломат

24 августа президент Франции Эммануэль Макрон на заседании "коалиции желающих" в Киеве призвал активизировать борьбу против российского "теневого флота" и ввести меры, которые затруднили бы импорт в Россию.