Москва28 авг Вести.Франция задерживает танкеры, которые связаны с якобы существующим, по версии Парижа, российским "теневым флотом". Такие действия являются актами пиратства и морского разбоя, заявил глава Первого европейского департамента МИД Артем Студенников в интервью РИА Новости.

С сентября 2025 года Военно-морские силы Франции захватили пять танкеров, которые ходили под флагами разных стран, но Париж причислил эти танкеры к российскому "теневому флоту".

Схема одна и та же: судно задерживается, препровождается во французский порт, затем происходит уплата "штрафа", после чего танкер освобождается. В 21-м пакете антироссийских санкций страны ЕС наделили себя еще и правом удерживать или, называя вещи своими именами, воровать перевозимую нефть. Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство приводит РИА Новости слова Студенникова

Цель таких действий – подорвать российский нефтяной экспорт и попытаться нанести ущерб экономике России, подчеркнул дипломат.

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании "коалиции желающих" в Киеве 24 августа призвал усилить борьбу против российского "теневого флота" и ввести меры, которые затруднили бы импорт товаров в Россию.