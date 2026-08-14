В Бундестаге призвали Европу избегать эскалации с Россией в море

"Известия": Европа обеспокоена возможной эскалацией между Россией и ЕС в море В Бундестаге призвали Европу избегать эскалации с Россией в море

Москва14 авг Вести.Европе необходимо сделать все возможное, чтобы избежать конфликта с РФ на море из-за операции Евросоюза (ЕС) "Ирини".

Об этом рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по делам ЕС Маттиас Мосдорф газете "Известия".

В Европе уже забеспокоились из-за возможной эскалации на море пишет издание

Мосдорф ответил на вопрос о том, вызывает ли ситуация вокруг операции "Ирини" опасения из-за возможного столкновения России и Евросоюза.

Конечно, обеим сторонам необходимо сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Не в наших интересах предпринимать действия, которые могут быть восприняты как провокация. Позиция нашей партии совершенно ясна: мы не хотим быть частью какой-либо эскалации против России рассказал депутат

Он также выразил надежду, что серьезных последствий для РФ и Европы получится избежать. Кроме того, он отметил, что в случае усиления противостояния Германия должна будет сдерживать наиболее жесткую позицию некоторых европейских партнеров, в частности Франции и Великобритании.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся. Он отметил, что власти некоторых стран нарушают международное морское право, пытаясь ограничить мирное движение российских судов.

При этом в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Евросоюз использует морскую операцию "Ирини" как ширму для сведения политических счетов.