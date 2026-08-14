Москва14 авгВести.Европейские страны должны вести активную дипломатию с Москвой, так как мир в Европе без России невозможен. Об этом написал депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).
По его словам, европейские государства Североатлантического альянса лишь вредят Киеву своими иллюзиями о чудодейственном оружии.
Европе нужен мир, а мир в Европе может существовать только с Россией, а не против Россиизаявил фон дер Шуленбург
Он призвал европейских политиков согласовать свою политику с реалистичной оценкой хода украинского конфликта.
Европейским членам НАТО пора начать активно искать диалог с Россиейдобавил парламентарий
Между тем депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф заявил газете "Известия", что Европе необходимо сделать все возможное, чтобы избежать конфликта с РФ на море из-за операции ЕС "Ирини".