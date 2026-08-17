Итальянские СМИ: слова Медведева об ответе России говорят о ее решимости Итальянские СМИ: заявления Медведева об ответе России говорят о ее решимости

Москва17 авг Вести.Заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об ответе России на провокации против своих судов говорят о ее решительности. Об этом сообщает итальянская газета L’antidiplomatico.

Это заявление является предвестником глобального ответа, который страна осуществит указывается в статье

На прошлой неделе Дмитрий Медведев заявил, что если западные страны позволяют себе задерживать обычные торговые суда, которые не ходят под российским флагом, но выполняют перевозки в интересах РФ, то Россия может отвечать симметрично. То есть Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника.