Медведев заявил о праве РФ атаковать любые суда с "удобными" флагами Медведев: РФ может атаковать любые суда, действующие в интересах противника

Москва12 авг Вести.Россия имеет право атаковать любые суда с "удобным" флагом, действующие в интересах противника. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что если западные страны позволяют себе задерживать обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в интересах РФ, то Россия может отвечать симметрично.

Руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника написал Медведев в MAX

Зампред Совбеза добавил, что ВС РФ способны резко расширить работу за пределы бассейна Черного моря.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина доложил президенту России Владимиру Путину о том, что РФ имеет ресурсы для задержания судов недружественных стран и их теневого флота.