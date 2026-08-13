Лавров: РФ будет самостоятельно выбирать цели для ответа на пиратство Запада

Лавров раскрыл, как Россия будет выбирать цели для ответа на пиратство Запада Лавров: РФ будет самостоятельно выбирать цели для ответа на пиратство Запада

Москва13 авг Вести.Россия оставляет за собой право выбирать цели для ответных мер в случае, если западные страны продолжат нападения на ее мирные суда. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ИС "Вести".

Дипломат подчеркнул, что ответные действия могут быть предприняты необязательно в тех же акваториях, в которых зафиксирована противоправная деятельность недружественных стран.

Мы будем выбирать цели сами. И целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство. Решать будем мы, как с этими судами обходиться пояснил Лавров

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что власти некоторых стран нарушают нормы международного права в попытках ограничить передвижения мирных судов РФ. На такие действия Москва готова давать зеркальный ответ, подчеркнул российский лидер.