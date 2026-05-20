Лавров: санкции и попытки вторжения Запада – это недобросовестная конкуренция Лавров назвал недобросовестными санкции и попытки вторжения Запада

Москва20 мая Вести.Санкции и попытки вторжения Запада в различные государства являются проявлениями недобросовестной конкуренции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе (SMG).

Он отметил, что за такими методами стоит боязнь настоящей конкуренции

То, что мы сейчас наблюдаем в виде санкций, в виде захвата суверенных государств, если хотите, попыток вторжения, – это прежде всего недобросовестная, непорядочная конкуренция. Эти методы недобросовестной конкуренции Запад применяет во многих сферах: экономике, технологиях, торговле, спорте сказал Лавров

Министр добавил, что Россия, как и Китай, не желает никому зла, однако продолжит отстаивать свои законные интересы.