Строительство моста через Мессинский пролив может начаться в 2027 году Сальвини: строительство моста через Мессинский пролив может начаться в 2027 году

Москва15 сен Вести.Строительство моста через Мессинский пролив в Италии может начаться уже в 2027 году. Об этом в эксклюзивном интервью ИС "Вести" рассказал вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

По его словам, данный проект очень важен для итальянцев, так как в настоящее время пять миллионов жителей страны отрезаны от материковой Италии и континентальной Европы.

Я уже четыре года обсуждаю проект моста с инженерами, технологами, архитекторами, университетскими профессорами. Я знаю, что предприниматели готовы приступить к работе. Нужно только, чтобы проект одобрила счетная палата. Это независимый орган, он должен подтвердить обоснованность проекта. Мы уже провели все необходимые изыскания и исследования, провели переговоры с Европой и представителями регионов. И я надеюсь, что реализация этого самого крупного строительного проекта среди стран Запада сможет начаться уже в следующем году отметил Сальвини

В августе 2025 года в Италии одобрили проект моста через Мессинский пролив. Согласно проекту, сооружение будет иметь протяженность 3,3 километра.