Москва15 сенВести.Строительство моста через Мессинский пролив в Италии может начаться уже в 2027 году. Об этом в эксклюзивном интервью ИС "Вести" рассказал вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.
По его словам, данный проект очень важен для итальянцев, так как в настоящее время пять миллионов жителей страны отрезаны от материковой Италии и континентальной Европы.
Я уже четыре года обсуждаю проект моста с инженерами, технологами, архитекторами, университетскими профессорами. Я знаю, что предприниматели готовы приступить к работе. Нужно только, чтобы проект одобрила счетная палата. Это независимый орган, он должен подтвердить обоснованность проекта. Мы уже провели все необходимые изыскания и исследования, провели переговоры с Европой и представителями регионов. И я надеюсь, что реализация этого самого крупного строительного проекта среди стран Запада сможет начаться уже в следующем годуотметил Сальвини
В августе 2025 года в Италии одобрили проект моста через Мессинский пролив. Согласно проекту, сооружение будет иметь протяженность 3,3 километра.