Москва2 сен Вести.Работы по строительству моста через реку Лена ведутся полным ходом, заявил ИС "Вести" глава Якутии Айсен Николаев.

Строительство Ленского моста — это огромный инфраструктурный проект, важный не только для Якутии, но и для всей нашей страны. Строительство лишь одного такого моста - серьезнейшее улучшение качества. Это, не побоюсь этого слова, вековая мечта. И хорошо, что по поручению президента она начала из области проектов переходить в практику отметил Айсен Николаев

По его словам, в этом году было запланировано вывести в русло реки два из трех коффердамов (это временная и прочная водонепроницаемая конструкция, которая позволяет создать сухую рабочую зону и работать независимо от уровня воды).

Коффердамы — это основа, на которой будут строиться пилоны квантового моста. Это огромные стальные сооружения по несколько тысяч тонн, высотой с многоэтажный дом. Самый большой диаметр - 50 м. Слава богу, все удалось сделать без проблем. Эти огромные конструкции установлены очень точно, с точностью до 10 см, и сейчас идет уже установка внутри них 210 буронабивных свай. Работы идут полным ходом, так же, как и работы на подъездных путях, там опоры устанавливаются, эстакады строятся заявил он

Мост, строительство которого началось осенью 2024 года, свяжет Якутск с ключевыми транспортными артериями страны, обеспечив круглогодичное наземное сообщение. Длина его составит 4,6 км, а общая протяженность новой автодороги с двумя подъездами – 14,5 км.

Строительство моста планируется завершить к 2029 году.