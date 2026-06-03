Москва3 июнВести.В селе Табага, сходящем в городской округ Якутск, установили коффердам под строительство Ленского моста, сообщили в канале в мессенджере МАХ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) со ссылкой на издание "Эхо столицы".
Утром 3 июня началась установка коффердамов для Ленского моста — это беспрецедентная для российского мостостроения операция по созданию "сухих" рабочих зон в русле реки для возведения свайных фундаментов и массивных пилоновотметили в сообщении
Ожидается, что мост откроют для движения до конца 2028 года.