В день 35-летия Республики Алтай открыт строившийся 16 лет Платовский мост

На Алтае открыли Платовский мост, строившийся 16 лет В день 35-летия Республики Алтай открыт строившийся 16 лет Платовский мост

Москва3 июл Вести.В день 35-летия Республики Алтай открылся новый мост через реку Катунь у села Подгорное. О важном для региона событии в MAX рассказала глава региона Андрей Турчак.

Символично, что открытие состоялось в день 35-летия Республики и 270-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства. Это лучший подарок для наших жителей говорится в сообщении

По словам Турчака, строительство моста началось 16 лет назад, затем работы были приостановлены на долгое время и возобновились благодаря поддержке премьер-министра Михаила Мишустина, Минтрана РФ, Росавтодора и партии "Единая Россия".

Стоимость объекта - 1,7 млрд рублей. Губернатор отметил, что мост, связывающий республику с Алтайским краем, повышает доступность села Подгорного для экстренных служб и доставки строительных материалов.