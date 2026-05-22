Москва22 мая Вести.На границе России и Абхазии началась реконструкция пункта пропуска "Адлер". Министр туризма республики Астамур Логуа поблагодарил Россию за разностороннюю поддержку, отметив, что обновление пункта сделает поездки из РФ в Абхазию намного комфортнее. Об этом он заявил ИС "Вести".

Сообщается, что реконструкция пункта пропуска позволит сократить среднее время пересечения границы на автомобиле даже в пиковые часы до 10 минут. На пункте пропуска смогут обслуживать до 80,5 тысячи человек в сутки и до 14 тысяч машин, что вдвое больше нынешних показателей.

В любых направлениях Российская Федерация сегодня поддерживает нашу маленькую страну. Безусловно, то, о чем мы сейчас говорим, те возможности, которые будут созданы здесь, дополнительно привлечет и сделает намного комфортнее пребывание и поездку в Абхазию для тех туристов, мне даже туристами не хочется называть, для друзей, которые приезжают к нам в Абхазию. И мы, конечно, за это благодарны заявил Логуа

Ранее Логуа сообщил, что Абхазия надеется в ближайшее время вернуться к показателям советского периода и достичь турпотока около пяти миллионов человек в год.