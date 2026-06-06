Москва6 июнВести.Работа пунктов пропуска на российско-абхазской границе по реке Псоу временно приостанавливалась из-за угрозы БПЛА, но теперь ограничения сняты. Об этом заявили в погрануправлении Службы государственной безопасности Абхазии.
Ограничения, введенные на фоне беспилотной опасности, отменены. Все пограничные структуры работают в штатном режимезаявили в пресс-службе абхазского ведомства
Ранее президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что республика ощущает большую поддержку со стороны Российской Федерации.