На границе Абхазии и России сняли ограничения на движение На российско-абхазской границе возобновилась работа пунктов пропуска

Москва6 июн Вести.Работа пунктов пропуска на российско-абхазской границе по реке Псоу временно приостанавливалась из-за угрозы БПЛА, но теперь ограничения сняты. Об этом заявили в погрануправлении Службы государственной безопасности Абхазии.

Ограничения, введенные на фоне беспилотной опасности, отменены. Все пограничные структуры работают в штатном режиме заявили в пресс-службе абхазского ведомства

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что республика ощущает большую поддержку со стороны Российской Федерации.