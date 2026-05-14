Москва14 маяВести.Россия возобновила пропуск детей до 14 лет, у которых есть гражданство РФ, через границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Об этом сообщили в МИД России.
В министерстве отметили, что пропуск был возобновлен по решению президента России Владимира Путина.
Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей – граждан РФ в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетиейговорится в заявлении
Уточняется, что такой порядок пересечения границы РФ был установлен временно – до конца 2027 года.
Запрет на выезд в Абхазию детей до 14 лет без заграничных паспортов действует с 20 января 2026 года. 3 апреля первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что принято решение сохранить возможность въезда в республику для детей до 14 лет по свидетельству о рождении на 2026-2027 годы. Однако официальных данных об этом до сих пор не было.