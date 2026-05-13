Москва13 мая Вести.Государство оказывает аграрным регионам большую помощь в финансировании программы развития сельских территорий, что очень важно для Алтайского края. Об этом заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он напомнил, что в России действует госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", также в регионах есть свои программы в этой сфере.

Почему это важно для Алтайского края? Во-первых, на территории нашего края есть больше полутора тысяч сельских населенных пунктов, больше 40% жителей всего края живет на сельской территории. За последние пять лет, с 2021 по 2025 год, на 13 млрд рублей было реализовано проектов по этой программе, из которых почти 6 млрд — это средства федерального бюджета, которые нам были предоставлены. В этом году еще на 3,5 млрд будет проведено разных работ, почти 3 млрд — это средства федерального бюджета сообщил Томенко

Он также обозначил направления, обеспеченные финансированием благодаря помощи федерального центра.

Сегодня государство, федеральное правительство, наш родной российский Минсельхоз нашим аграрным регионам помогает в этой части сделать очень важные вещи: проводить дополнительные дороги в регионах, восстанавливать социальную инфраструктуру, создавать ее по новой, обеспечивать людей жильем - это сегодня делается сказал Томенко

Также глава региона сообщил: в Алтайском крае досрочно выполнили поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по увеличению объемов производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса.