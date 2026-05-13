Москва13 мая Вести.В Алтайском крае досрочно выполнили поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по увеличению объемов производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, только за прошлый год объем производства сельхозпродукции вырос по отношению к 2024 году почти на 14%.

Президент, обозначая национальные цели развития страны, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, поставил задачу к 2030 году увеличить на 25% объемы производства продукции сельского хозяйства в физическом выражении (по отношению к 2021 году). Вот мы в 2025 году увеличили объемы производства на 27% - то есть выполнили задачи 2030 года. Понятное дело, что это рекорды, попробуй их удержать, рекорды должны стать нормой нашей жизни в ближайшие годы. И это наша задача — сделать так, чтобы ни погодные условия, никакие ситуации на рынке не могли бы нас сместить с этого уровня объемов производства подчеркнул Виктор Томенко

В Алтайском крае досрочно выполнили и другую поставленную президентом задачу - увеличить к 2030 году объем экспорта сельхозпродукции в полтора раза по сравнению с 2021 годом.