Москва13 маяВести.В Алтайском крае досрочно выполнили поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по увеличению объемов производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
По его словам, только за прошлый год объем производства сельхозпродукции вырос по отношению к 2024 году почти на 14%.
Президент, обозначая национальные цели развития страны, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, поставил задачу к 2030 году увеличить на 25% объемы производства продукции сельского хозяйства в физическом выражении (по отношению к 2021 году). Вот мы в 2025 году увеличили объемы производства на 27% - то есть выполнили задачи 2030 года. Понятное дело, что это рекорды, попробуй их удержать, рекорды должны стать нормой нашей жизни в ближайшие годы. И это наша задача — сделать так, чтобы ни погодные условия, никакие ситуации на рынке не могли бы нас сместить с этого уровня объемов производстваподчеркнул Виктор Томенко
В Алтайском крае досрочно выполнили и другую поставленную президентом задачу - увеличить к 2030 году объем экспорта сельхозпродукции в полтора раза по сравнению с 2021 годом.
Мы уже превзошли этот показатель, в 1,7 раза увеличили объемы экспорта. Но здесь всегда надо действовать, во-первых, с оглядкой, во-вторых, рекордные показатели возможны не всегда, учитывая рискованный характер земледелия и непростую ситуацию в рамках взаимоотношений с партнерами. С дружественными странами все понятно, с недружественными странами ситуация посложнее. Но, тем не менее, пока нам удается показывать хорошие темпы роста, постараемся, чтобы они стали нормой нашей жизни. И после этого достигать уже новых задач, которые нам поставит президент. Я уверен, как только мы возьмем определенную планку, будут и новые задачисказал Томенко