Москва13 маяВести.Аграрии и предприятия пищевой промышленности Алтайского края за последние годы более чем в четыре раза увеличили объем поставок своей продукции за границу. Об этом сообщил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Глава региона рассказал о текущих результатах работы, начатой в 2020 году.
Примерно в 2020 году, когда мы только начинали работу по созданию условий для того, чтобы наши аграрии и предприятия пищевой промышленности могли продавать за границу свою продукцию, - мы продавали на $180 млн. Прошлый год — результат $740 млнсообщил Виктор Томенко
Глава региона назвал это итогом последовательной работы.
Есть поставленная задача - выходить на определенный уровень экспорта, при этом не нарушив баланс на рынке страны. То есть надо столько производить, чтобы хватило накормить всех своих, а излишки продать за границу, получить выручку и разумно ее использоватьотметил Томенко