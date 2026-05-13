Алтайский край с 2020 года в четыре раза увеличил экспорт продукции АПК Томенко: Алтайский край с 2020 года вчетверо увеличил экспорт продукции АПК

Москва13 мая Вести.Аграрии и предприятия пищевой промышленности Алтайского края за последние годы более чем в четыре раза увеличили объем поставок своей продукции за границу. Об этом сообщил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона рассказал о текущих результатах работы, начатой в 2020 году.

Примерно в 2020 году, когда мы только начинали работу по созданию условий для того, чтобы наши аграрии и предприятия пищевой промышленности могли продавать за границу свою продукцию, - мы продавали на $180 млн. Прошлый год — результат $740 млн сообщил Виктор Томенко

Глава региона назвал это итогом последовательной работы.