Москва13 мая Вести.Зерновые омской селекции не только сеют в самом регионе, но и экспортируют – 40% всей пашни Казахстана засеяны омскими сортами зерновых. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявил глава области Виталий Хоценко.

По его словам, семенной фонд региона более чем на 80% состоит из семян отечественной селекции, а примерно половина от этого объема - выведенные в области сорта.

На сегодняшний день у нас более 80% семенного фонда - отечественной селекции. И что важно для нас, почти 50% из отечественной селекции – это как раз омские сорта, омская селекция. И что еще интересно, мы селекцию не только сами используем, но и экспортируем. 40% всей пашни Казахстана заняты тоже омской селекцией, если говорить по зерновым. Ну и в прошлом году мы намолотили более 4 миллионов тонн зерна. Это серьезные цифры, мы в восьмерке. После Кубани, Ростова, Ставрополья мы в восьмерке самых урожайных и по урожайности, и по валовке (валовому сбору - прим.ред.) регионов страны отметил Хоценко

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что аграрии делают выбор в пользу отечественных семян. Некоторое время назад на рынке было представлено значительное количество иностранных производителей, в том числе из недружественных стран.