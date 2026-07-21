В Якутии установили второй коффердам для строительства Ленского моста В Якутии установлен самый крупный отсек для строительства моста через реку Лену

Москва21 июл Вести.В Якутии в русло реки Лена выведен второй коффердам (отсек) для строительства центральной опоры моста. Всего три пилона будут располагаться в русле реки, чтобы удерживать вантовое строение моста, протяженностью более двух километров, сообщил ИС "Вести" руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы "ВИС" Сергей Козловский.

Каждый раз это завораживающее действие: махина высотой с 15-этажный дом начинает двигаться по реке и устанавливается в нужной точке в нужное время. Это, конечно, впечатляет. Три пилона будут удерживать вантовое строение моста. И когда завершится процесс возведения самих пилонов, начнется процесс надвижки мостовых конструкций рассказал он

В июне был установлен первый отсек для создания будущего Ленского моста. Ожидается, что мостовую переправу через реку Лену откроют для движения до конца 2028 года.