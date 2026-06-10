В Якутии реки Лена, Колыма и Яна достигли устья МЧС фиксирует стабилизацию обстановки с ледоходом в Якутии

Москва10 июн Вести.Реки Лена, Колыма и Яна в Якутии вышли в устье, обстановка с ледоходом постепенно стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На реке Оленек активная фаза ледохода сейчас проходит по территории Булунского района. Протяженность ледохода составляет 92 км, за сутки он продвинулся на 35 км. В ближайшие один-два дня ожидается вскрытие в устьевой части.

На реке Индигирка активная фаза ледохода отмечается в Аллаиховском районе. Протяженность — 20 км, за сутки ледоход прошел 50 км. В ближайшие сутки он выйдет в устье. В селах Кенг-Кюель и Сыаганнах сохраняется подтопление низменных участков местности.

"На текущий момент мы отмечаем положительную динамику: обстановка с весенним ледоходом в Якутии постепенно стабилизируется. Силами РСЧС оказывается вся необходимая поддержка, ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки", — прокомментировал начальник главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.