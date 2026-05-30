Десять судов бесконтрольно дрейфуют по Индигирке из-за обрыва тросов ледоходом

В Якутии на реке Индигирка ледоходом сорвало с якорей 10 судов Десять судов бесконтрольно дрейфуют по Индигирке из-за обрыва тросов ледоходом

Москва30 мая Вести.В Абыйском улусе в Якутии течением на реке Индигирке унесло десять судов. Они сорвались с креплений из-за ледохода, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минэкологии региона.

Там уточнили, что речь идет о судах, находившихся у села Белая Гора.

В настоящее время в бесконтрольном дрейфе находятся 10 судов говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле у правительства Якутии. Информация о произошедшем передана в уполномоченные органы для принятия мер реагирования.