Москва30 маяВести.В Абыйском улусе в Якутии течением на реке Индигирке унесло десять судов. Они сорвались с креплений из-за ледохода, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минэкологии региона.
Там уточнили, что речь идет о судах, находившихся у села Белая Гора.
В настоящее время в бесконтрольном дрейфе находятся 10 судовговорится в сообщении
В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле у правительства Якутии. Информация о произошедшем передана в уполномоченные органы для принятия мер реагирования.