Николаев: Ленский мост в районе Якутска планируется построить к 2029 году

Строительство Ленского моста в Якутии планируют завершить к 2029 году Николаев: Ленский мост в районе Якутска планируется построить к 2029 году

Москва21 авг Вести.Строительство моста через реку Лену в районе Якутска планируют завершить к 2029 году, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в интервью ИС "Вести".

Я думаю, что в 2029 году основные строительные работы по мосту будут завершены сказал Николаев

Он подчеркнул, что Ленский мост – один из крупнейших мостов, который когда-либо строили в России.

Это самый крупный мост, который будет строиться в условиях вечной мерзлоты вообще в мире. И он сам по себе очень красивый… Это уникальное инженерное сооружение, которым, я уверен, будет гордиться не только Якутия, но и вся страна отметил глава региона

На официальном сайте Ленского моста указано, что завершение работ планируется в 2028 году.

Мост, строительство которого началось осенью 2024 года, призван связать столицу республики, город Якутск, с ключевыми транспортными артериями страны, обеспечив круглогодичное наземное сообщение. Длина его составит 4,6 км, а общая протяженность новой автодороги с двумя подъездами – 14,5 км. Ориентировочная стоимость проекта - 170 млрд рублей.