Вице-премьер РФ Хуснуллин рассказал, есть ли смысл строить тоннель до Аляски

Хуснуллин назвал условие строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской Вице-премьер РФ Хуснуллин рассказал, есть ли смысл строить тоннель до Аляски

Москва7 авг Вести.Проект по строительству тоннеля, соединяющего Чукотку и Аляску через Берингов пролив, был бы актуален в случае наличия экономического обоснования. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Если будет экономическое обоснование, почему бы и нет? Современные проходческие комплексы способны преодолевать по 250-300 метров в месяц. Технологически уже не завиральная идея сказал он

Однако перед этим, по словам замглавы правительства, необходимо выстроить внутреннюю инфраструктуру, так как сама по себе прямая связь с США не даст ничего, если к ней нет дороги.

В июне 2028 года Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля, который должен соединить Россию и Соединенные Штаты через Берингов пролив.

По мнению президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, чтобы тоннель в долгосрочном плане оказался экономически и финансово выгодным, нужно что-то возить туда и обратно.

Но пока не просматривается, на мой взгляд, такого потока, который за 20 лет мог бы отбить инвестиции сказал он 7 июля в интервью ИС "Вести"

Оценочная стоимость строительства такого тоннеля - от 7-8 млрд до 12-15 млрд долларов.