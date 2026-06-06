Москва6 июн Вести.В этом году на полях ПМЭФ-2026 Якутия подписала соглашения на 88,5 млрд рублей. Такими цифрами с ИС "Вести" поделился глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Он добавил, что в настоящий момент уже подписано около 26 соглашений. Он также поделился прогнозом, что эта сумма вырастет "значительно".

Минимум порядка 88,5 миллиарда рублей. И по итогам уже форума, по итогам анализа 26 соглашений, которые мы здесь подписали, я думаю, что эта сумма значительно вырастет рассказал Николаев

Он назвал области, в которых были подписаны соглашения.

У нас вот эти соглашения, ряд есть, которые я называю неденежные, но не менее важные. Это соглашение, наши планы действий с Донецкой народной республикой, с Луганской народной республикой. Мы подписали план нашей работы с Киргизской Республикой, с Кунсткамерой в рамках научного исследования Якутской Арктики. Есть соглашения с образовательными учреждениями. Например, вчера подписали соглашение с МГИМО. И для меня было, знаете, честью услышать, что сборная МГИМО, которая сейчас на крупнейшем международном уровне, вошла в пятерку лучших команд мира из 160. Из шести двое - это были студенты-якутяне. Ну и, конечно же, инвестиционные соглашения. Мы особо хотели подчеркнуть, что подписано соглашение с Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) о поставках российских самолетов для авиации Якутии уточнил глава региона

Ранее Николаев заявил, что республика планирует стать регионом-лидером РФ в области работы с ИИ. Он отметил, что регион давно движется в этом направлении.